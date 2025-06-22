الضفة تسجل سقوط شظايا وحطام صواريخ دون إصابات

رام الله/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الأحد، أن طواقمه تعاملت مع 17 حالة سقوط شظايا وحطام الصواريخ، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، جراء “المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران”.

وعن تفاصيل تلك الحالات، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني نائل العزة، في بيان، أنه تم تسجيل 7 حالات في محافظة سلفيت (شمال)، و6 في رام الله والبيرة (وسط)، و2 في القدس، وحالة في كل من جنين ونابلس (شمال) “جراء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران”.

وأشار العزة إلى أن “التعامل مع الشظايا تم من قبل فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص في جهاز الشرطة”، دون ذكر حدوث إصابات.

ودعا المواطنين إلى “الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة”.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية، سقوط شظايا بشكل شبه يومي، ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية صواريخ وطائرات مسيرة تطلقها إيران.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، بدأت إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين، عقب تعثر مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي.

وعقب أول رد إيراني، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “5 إصابات جراء سقوط صاروخ” في بلدة سعير شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.