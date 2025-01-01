تهديدات بالقتل للمرشح المسلم لرئاسة بلدية نيويورك

نيويورك/وكالات/

هدد مجهول عضو الجمعية التشريعية في ولاية نيويورك، والمرشح المسلم لبلدية المدينة زهران ممداني، تهديدات بالقتل وتفجير سيارته، ما دفع الشرطة الامريكية إلى فتح تحقيق في جريمة كراهية.



وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن المتصل المجهول الذي لم تكشف هويته ترك رسالتين صوتيتين مليئتين بالشتائم والتهديدات العنيفة ذات الطابع العنصري، وصف خلالهما ممداني بأنه إرهابي وهاجمه بعبارات بذيئة.



وقال المتصل في الرسالة: "أنت إرهابي حقير، وليس مرحبا بك في نيويورك ولا في أمريكا، ولا عائلتك اللعينة، لذا يجب أن يرحلوا، اللعنة عليهم".



وأضاف المتصل: "شغل سيارتك وانظر ماذا سيحدث راقب منزلك وعائلتك راقب ظهرك في كل ثانية لعينة حتى ترحل من أمريكا لا أحد يريد طريقتك الإرهابية هنا وتحقق من جهاز النداء أيضا، أيها الإرهابي اللعين".



وبحسب الشرطة، فقد تلقى مكتب ممداني في كوينز أربع رسائل صوتية معادية للمسلمين منذ آذار/مارس، كان آخرها الأربعاء.



وقال متحدث باسم حملة ممداني: "رغم أن زهران لا يملك سيارة، فإن اللغة العنيفة والواضحة من هذا المتصل المكرر مثيرة للقلق، ونتخذ جميع الاحتياطات الممكنة".

وأضاف: "رغم أن هذا واقع محزن، إلا أنه ليس مفاجئا بعد إنفاق ملايين الدولارات على خطابات غير إنسانية ومعادية للمسلمين تهدف إلى بث الكراهية والانقسام، لا مكان للعنف والعنصرية في حياتنا السياسية".



ويخوض ممداني، وهو مسلم أمريكي من أصل أوغندي، منافسة حادة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ضد الحاكم السابق أندرو كومو.



وبحسب ما ورد، قال المتصل في الرسالة التي تعود إلى 11 يونيو/ حزيران لزهران ممداني: "عد إلى أوغندا قبل أن يطلق أحدهم النار على رأسك ويتخلص من عائلتك أنت لا تتوافق مع قيمنا الغربية، توقف عن نشر خطابك المعادي لليهود واخرج من أمريكا".



وقالت شرطة نيويورك أن المكالمات جاءت من رقم غير قابل للتعقب، وأن "التحقيق ما زال جاريا من قبل وحدة مكافحة جرائم الكراهية، ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن".