  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة : عجز حاد بوحدات الدم ونفاد وشيك للمواد المخبرية في مستشفيات

الأحد 22 يونيو 2025 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : عجز حاد بوحدات الدم ونفاد وشيك للمواد المخبرية في مستشفيات



غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تفاقم الأزمة الطبية في مرافقها، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه عجزًا حادًا في أرصدة وحدات الدم، في ظل تزايد أعداد الجرحى والاحتياجات الطارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أكثر من 48% من المواد المخبرية الأساسية باتت على وشك النفاد، مما يهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم الطبية على إجراء الفحوصات الحيوية وتشخيص الحالات.

ودعت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتأمين الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، محذّرة من أن استمرار الحصار والعدوان سيؤدي إلى انهيار وشيك للقطاع الصحي.

الأكثر قراءة اليوم

"إيران غيرت سياستها الصاروخية".. مسؤول إيراني يكشف استراتيجية بلاده الجديدة في قصف "إٍسرائيل"

“عقل ترامب” السابق يحذر الرئيس الأمريكي ويهاجم نتنياهو: بحق الجحيم ..من أنت؟

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

كتائب "القسام" توجه رسالة للحوثيين

خامنئي يستبعد نجله مجتبى.. من يخلف المرشد الإيراني في حال استهدافه؟

زامير: اغتيال سعيد إيزادي حدث مفصلي في الحرب

وفد من حماس يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل أسرى

الأخبار الرئيسية

إيران تلوّح بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي وإغلاق مضيق هرمز

مسؤول إيراني : معظم اليورانيوم المخصب في فوردو نُقل إلى مكان سري

ايران: لن نعلن عن طبيعة ردّنا على العدوان الأمريكي وواشنطن مسؤولة عن تداعيات العدوان الشرس

مدفيديف: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية

هنأه بقصف المنشئات النووية الإيرانية .. نتنياهو: ترامب يقود "العالم الحر" بشجاعة والقوة اولا ثم السلام ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية