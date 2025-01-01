صحة غزة : عجز حاد بوحدات الدم ونفاد وشيك للمواد المخبرية في مستشفيات

غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تفاقم الأزمة الطبية في مرافقها، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تواجه عجزًا حادًا في أرصدة وحدات الدم، في ظل تزايد أعداد الجرحى والاحتياجات الطارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أكثر من 48% من المواد المخبرية الأساسية باتت على وشك النفاد، مما يهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم الطبية على إجراء الفحوصات الحيوية وتشخيص الحالات.

ودعت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتأمين الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، محذّرة من أن استمرار الحصار والعدوان سيؤدي إلى انهيار وشيك للقطاع الصحي.