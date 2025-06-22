المجزرة مستمرة ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٤١ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة غراب في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

واصيب ثمانية مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع

كما اصيب عدد من المواطنين جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو حصيرة قرب شارع صلاح الدين شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي على بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية محيط وادي غزة شمال النصيرات وسط قطاع غزة تزامناً مع قصف مدفعي.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين تعود لعائلة أبو شلوف في بئر 19 في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة وهم سالم جمعة شلوف ، احمد جمعة شلوف وأواب أمير أبو سنيمة

كما ارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة هداف في مواصي القرارة شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء السبت استشهد عبد الرحيم الشواف ومحمود مجد بركة في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة محيط مشفى ناصر الطبي في خانيونس.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وادّت الغارات على جنوب القطاع خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد ٢٣ مواطن نصفهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

غزة والشمال

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وخلال ٢٤ ساعة ارتقى ١٣ شهيد

بمدينة غزة كان بينهم خمسة مواطنين في قصف على حي التفاح شرق غزة وهم الأشقاء الثلاثة عمر ، عمار، محمد عبد المنعم حمادة والمواطن بشار حمادة والمواطن عمار صالحة.

كما ارتقى ثلاثة أطفال في استهداف الاحتلال سوق الخضار بحي الشجاعية.

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٢٠٢ شهيد بينهم اربعة شهداء انتشال ، و ١٠٣٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٩٠٨ شهيد و ١٣١١٣٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٥٩٩ شهيد ١٩٠٩٧ اصابة).

وارتفع عدد شهداء لقمة العيش إلى ٤٥٠ شهيد وأكثر من ٣٤٦٦ اصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات.