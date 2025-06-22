وفد من حماس يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

وصل وفد من حركة حماس، امس السبت، إلى مصر للتفاوض بشأن صفقة تبادل أسرى في غزة، وفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى صحيفة جيروزاليم بوست.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة إسرائيل إلى إرسال وفد إلى شرم الشيخ للتفاوض على صفقة للإفراج عن الأسرى، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع للصحيفة.

وقال المصدر: "نظرًا للقيود الحالية المفروضة على الطيران، تم اقتراح شرم الشيخ كمكان بديل لعقد المفاوضات".

من جهته، نفى مسؤول إسرائيلي، في تصريح لـ جيروزاليم بوست، تلقي بلاده طلبًا رسميًا بهذا الشأن، ووصف المعلومات بأنها "غير دقيقة".