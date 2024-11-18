كتائب "القسام" توجه رسالة للحوثيين

غزة/سما/

وجهت كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة رسالة إلى الحوثيين أكدت فيها على أن "العدو واحد والمعركة واحدة".



وأكدت القسام في الرسالة الموجهة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين محمد عبد الكريم الغماري "إننا لنشعر بثقل المعركة ونعلم أنكم معنا في خندق واحد، وأن العدو الصهيوني الذي يقصف غزة الأبية هو نفسه الذي يعتدي على شعبنا اليمني الأصيل، فمعركتنا واحدة وعدونا واحد، ومصيرنا واحد، وإننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وأرضنا المقدسة؛ على العهد والوعد بأن لن نبرح حتى نلقى الله أو حتى يأتي نصر الله".

وتابعت "إن ما يبعث الفخر في نفوسنا موقفكم البطولي العظيم الذي سيسطره التاريخ وتتناقله الأجيال بحروف من نور على صفحات المجد والفخار".

وثمنت القسام الموقف "الصادق والمعبر عن نخوة وشهامة عربية"، وأشادت بدور القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في دعم ميداني ومعنوي لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الكتائب في رسالتها على وحدة الموقف بين الشعبين الفلسطيني واليمني.

تأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الحرب الدموية الإسرائيلية على غزة، حيث يشهد القطاع موجات من القصف والعمليات العسكرية والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، في إطار نصرة غزة والقضية الفلسطينية.