  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب "القسام" توجه رسالة للحوثيين

السبت 21 يونيو 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب "القسام" توجه رسالة للحوثيين



غزة/سما/

وجهت كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة رسالة إلى الحوثيين أكدت فيها على أن "العدو واحد والمعركة واحدة".


وأكدت القسام في الرسالة الموجهة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين محمد عبد الكريم الغماري "إننا لنشعر بثقل المعركة ونعلم أنكم معنا في خندق واحد، وأن العدو الصهيوني الذي يقصف غزة الأبية هو نفسه الذي يعتدي على شعبنا اليمني الأصيل، فمعركتنا واحدة وعدونا واحد، ومصيرنا واحد، وإننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وأرضنا المقدسة؛ على العهد والوعد بأن لن نبرح حتى نلقى الله أو حتى يأتي نصر الله".

وتابعت "إن ما يبعث الفخر في نفوسنا موقفكم البطولي العظيم الذي سيسطره التاريخ وتتناقله الأجيال بحروف من نور على صفحات المجد والفخار".

وثمنت القسام الموقف "الصادق والمعبر عن نخوة وشهامة عربية"، وأشادت بدور القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في دعم ميداني ومعنوي لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الكتائب في رسالتها على وحدة الموقف بين الشعبين الفلسطيني واليمني.

تأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الحرب الدموية الإسرائيلية على غزة، حيث يشهد القطاع موجات من القصف والعمليات العسكرية والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، في إطار نصرة غزة والقضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

إيران تضرب "إسرائيل" (فيديو)

كمين للقسام شرق خان يونس يوقع ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلى (فيديو)

نيويورك تايمز: قرار ترامب بشأن "ضرب إيران" يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي ويستنزف قدراتها ..

"عملية نارنيا".. هكذا قتل علماء إيران النوويون في أسرّتهم

العليا الأميركية تسمح برفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية والتحرك للمطالبة بتعويضات مالية

عشرات الشهداء في غارات متفرقة بغزة.. واستهداف منتظري المساعدات

الأخبار الرئيسية

6856c40a4236040ccc7f5af8

"إيران غيرت سياستها الصاروخية".. مسؤول إيراني يكشف استراتيجية بلاده الجديدة في قصف "إٍسرائيل"

يحيى-سريع100-730x438

الحوثيون يهددون باستهداف السفن الأمريكية إذا شاركت واشنطن في هجمات على إيران

2-92-730x438 (1)

“عقل ترامب” السابق يحذر الرئيس الأمريكي ويهاجم نتنياهو: بحق الجحيم ..من أنت؟

20241118080822reup-2024-11-18t080647z_1489669622_rc2k7basvesx_rtrmadp_3_iran-politics.h-730x438

خامنئي يستبعد نجله مجتبى.. من يخلف المرشد الإيراني في حال استهدافه؟

68569eea4c59b70c1c6413f7

زامير: اغتيال سعيد إيزادي حدث مفصلي في الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية