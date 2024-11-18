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"إيران غيرت سياستها الصاروخية".. مسؤول إيراني يكشف استراتيجية بلاده الجديدة في قصف "إٍسرائيل"

السبت 21 يونيو 2025 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إيران غيرت سياستها الصاروخية".. مسؤول إيراني يكشف استراتيجية بلاده الجديدة في قصف "إٍسرائيل"



طهران/سما/

أكد مسؤول إيراني لشبكة "سي إن إن" رفض بلاده المزاعم الإسرائيلية بأن تناقص مخزون الصواريخ أجبرها على تقليص عمليات الإطلاق، مع استمرار المواجهة بين الطرفين.


وفي تصريحاته لـ"سي إن إن"، كشف المسؤول أن إيران غيرت سياستها الصاروخية، واستبدلت الكمية بالجودة.

وأوضح المتحدث نفسه أنه بدلا من إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، تستخدم إيران صواريخ دقيقة أكثر تطورا ضد مراكز عسكرية وأمنية حساسة.

وفي إطار حديثه عن شبكة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، صرح المسؤول الإيراني بالقول: "لوحظ أن إيران أطلقت صاروخا، واخترق الصاروخ بسهولة كل من أنظمة ثاد، وباتريوت، والسهم 3، والسهم 2، ومقلاع داود، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأمريكية، وأصاب الهدف المحدد مسبقا".

ومضى المسؤول الإيراني بالقول إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سعيدة بانخفاض عدد الصواريخ التي تُطلق، ومن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تصبح مجرد مراقب في مواجهة توازن القوة الإيرانية المتفوقة الجديد".

يشار إلى أن هناك عددا من المنظومات الدفاعية الصاروخية التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الأهداف وفقا لمعايير مختلفة.

وكان شبكة "إن بي سي" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي مؤخرا، أن إيران تستخدم صواريخ متطورة نسبة اعتراضها لا تتجاوز 65%.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميا على العمليات العسكرية ضد إيران، لافتة إلى أن هذه النفقات قد تقوض قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران.

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