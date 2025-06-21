عشرات آلاف المتظاهرين في لندن دعما لغزة (صور وفيديو)

لندن/سما/

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في لندن السبت دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، ودعوا الحكومة البريطانية إلى “وقف تسليح إسرائيل”، كما أعربوا عن مخاوفهم من تصعيد في الشرق الأوسط جراء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفي أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “لا تستهدفوا غزة” و”لا تستهدفوا إيران”. وهتف كثيرون “الحرية لفلسطين”.

وحثّت حملة التضامن مع فلسطين (Palestine Solidarity) التي نظمت الاحتجاج، الحكومة البريطانية على “التوقف عن تسليح الإبادة الجماعية”.

وتشن إسرائيل حرب إبادة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين.

كما أطلقت دولة الاحتلال هجوما على إيران في 13 حزيران/يونيو، زاعمة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن برنامج طهران النووي شارف “نقطة اللاعودة”. وترد إيران مذاك بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

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