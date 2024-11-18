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قبرص تعتقل عضوا في الحرس الثوري تجسس على قواعد بريطانية

السبت 21 يونيو 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبرص تعتقل عضوا في الحرس الثوري تجسس على قواعد بريطانية



نيقوسيا/سما/

أعلنت الشرطة القبرصية اعتقال شخص بتهمتي الإرهاب والتجسس، أفادت وسائل الإعلام بأنه من أصل أذربيجاني وعضو في الحرس الثوري الإيراني.


ووفقا لموقع "فيلينيوز" الإخباري القبرصي، يشتبه في أن الرجل تجسس على قواعد بريطانية في قبرص، وربما يكون قد خطط لهجوم إرهابي قريبا.

وأفاد الموقع بأن المشتبه به كان في قبرص، وكان يجمع معلومات هناك منذ أبريل 2024، وأنه ألقي القبض عليه بناء على "معلومات سرية" تلقاها من "جهة أجنبية".

وقالت التقارير إن المشتبه به كان يسكن في شقة في حي زاكي بمنطقة ليماسول، بالقرب من القواعد البريطانية التي يشتبه في تجسسه عليها. ويزعم أنه كان يتجول بالقرب من القواعد يوميا تقريبا، ويصورها بكاميرا كبيرة مزودة بعدسة مكبرة، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف.

وذكر التقرير أنه "التقط صورا بهواتفه وأجهزته الإلكترونية الأخرى، ووثق مرارا وتكرارا تحركات مريبة"، مشيرا إلى أنه وثّق أيضا ما رآه في ملاحظات مكتوبة. كما أُفيد بأنه سافر في إحدى المرات بالحافلة من ليماسول إلى بافوس، حيث استقل حافلة أخرى للوصول إلى قاعدة عسكرية أخرى، وقام بتصويرها أيضا.

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