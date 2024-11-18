واشنطن تجلي 79 من موظفي سفارتها لدى "إسرائيل"

واشنطن/سما/

أعلنت الخارجية الأمريكية إجلاء 79 من موظفي سفارتها لدى إسرائيل وعائلاتهم في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.



وذكرت الوزارة في مذكرة داخلية أن عملية الإجلاء تمت عبر طائرة عسكرية أقلعت من تل أبيب إلى صوفيا في بلغاريا، على أن يستقل بعض أو جميع الركاب لاحقا رحلة مستأجرة إلى العاصمة واشنطن.

وتعد هذه ثاني رحلة إجلاء عسكرية تنفذها الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت المذكرة بأن أكثر من 6400 مواطن أمريكي في إسرائيل قد قدموا، يوم الجمعة فقط، استمارات إلكترونية للحصول على معلومات بشأن خطط محتملة للإجلاء، كما تلقى خط الطوارئ التابع للوزارة أكثر من 3200 مكالمة إضافية لطلب المساعدة.

وتشير التقديرات الأمريكية إلى احتمال حاجة ما بين 300 و500 شخص يوميا للمساعدة في حال تقرر تنظيم عمليات إجلاء رسمية، وهو أمر قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إنه قيد الدراسة.

ورغم تقديرات بوجود نحو 700 ألف أمريكي في إسرائيل معظمهم من مزدوجي الجنسية إلا أن العدد الفعلي يبقى غير مؤكد، نظرا لعدم وجود إلزام بإبلاغ السفارة بالتواجد أو المغادرة.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، أن أكثر من 25 ألف أمريكي تواصلوا مع الوزارة طلبا للدعم والمعلومات بشأن مغادرة إسرائيل والضفة الغربية وإيران، دون أن توضح تفاصيل حول مصادر هذه الطلبات أو الإجراءات المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بإيران، أفادت الوثيقة بأن 84 مواطنا أمريكيا ومقيما دائما "يحملون البطاقة الخضراء" عبروا برا إلى أذربيجان منذ بدء الأزمة، فيما حصل 774 آخرون على تصاريح دخول حتى يوم الجمعة، كما ينتظر نحو 200 آخرين الموافقة على مغادرة إيران باتجاه تركمانستان برا.