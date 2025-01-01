عراقجي يصف تصريحات ترامب بشأن اغتيال خامنئي بالإهانة

بغداد/سما/

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعرف مكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وأن الولايات المتحدة لا تنوي تصفيته، بأنه إهانة.



ونقلت الصحفية في قناة "إن بي سي نيوز" عن عراقجي قوله: "أعتبر هذا إهانة من الرئيس ترامب، وليس تهديدا".



وأضاف: "ليس من اللائق أن تُدلي قوة عظمى بمثل هذه التصريحات"، بحسب القناة.

وصرح الرئيس الأمريكي 17 يونيو الجاري بأن واشنطن تعرف بالتحديد مكان خامنئي، مؤكدا أنه "هدف سهل، ولكنه آمن هناك، لن نقضي عليه حاليا".

وبدوره، قال نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، بأنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني.

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خامنئي، قائلا: "من الأفضل أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران" في إشارة إلى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.