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"إسرائيل" تنشر منظومة الدفاع الجوي "برق" لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة

السبت 21 يونيو 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنشر منظومة الدفاع الجوي "برق" لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة الدفاع الجوي "برق" لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة.


ووفقا لتقرير القناة، بدأ الجيش الإسرائيلي بنشر نظام بطاريات منظومة الدفاع الجوي "برق" في مناطق مختلفة منذ يوم الجمعة 20 يونيو 2025.


وذكرت القناة نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن منظومة برق اعترضت 30 مسيرة إيرانية وتم تثبيتها على متن بوارج حربية.

وأشارت إلى أن المنظومة قادرة على اعتراض صواريخ كروز إلى جانب المسيرات.

وأوضحت القناة أن هذا النظام تم تصميمه خصيصا لاعتراض وتدمير الطائرات المسيرة التي تُطلقها إيران.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء في ظل تقارير حول عدم فعالية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

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