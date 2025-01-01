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زامير: اغتيال سعيد إيزادي حدث مفصلي في الحرب

السبت 21 يونيو 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: اغتيال سعيد إيزادي حدث مفصلي في الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن اغتيال سعيد إيزادي قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني "كان نقطة أساسية في الحرب".

وشدد زامير على أن اغتيال إيزادي "يمثل إحدى النقاط المحورية في حرب التهديدات المتعددة، ويجعل الشرق الأوسط بأكمله أكثر أمانا".


وأشار إلى أن "إيزادي كان أحد الشركاء السريين في تخطيط وتنفيذ مجزرة السابع من أكتوبر، ويداه ملطختان بدماء آلاف الإسرائيليين. كان قائد محور إيران- حماس، والمقرب من يحيى السنوار ومحمد الضيف".

وأضاف: "هذا إنجاز استخباراتي وعملاني عظيم لشعبة الاستخبارات وسلاح الجو"، مؤكدا أنه "لم تعد هناك مدن ملجأ في الشرق الأوسط".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم السبت، اغتيال إيزادي في عملية استهداف "نفذت بواسطة مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وأفاد بأنه "تم استهداف مخبأ إزادي في منطقة قم بوسط إيران، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لعدة أشهر".

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