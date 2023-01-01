رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق: واشنطن ستغرق إذا ضربت إيران وستكون حرب اقليمية تشعل المنطقة

واشنطن / وكالات /

المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ليون عبانيتا إن الولايات المتحدة ستغرق في حرب إقليمية بالشرق الأوسط إذا ضربت إيران.

[وأضاف بانيتا الذي شغل كذلك منصب وزير الدفاع الأمريكي سابقا، في تصريح لشبكة CNN أن الولايات المتحدة ارتكبت "خطأ فادحا" بدخولها العراق قبل عقدين من الزمن، مما أدى إلى بدء حرب استمرت لسنوات.

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وأوضح أنه "درس يجب على الرئيس أن يتعلمه، لأنه إذا دخل وهاجم إيران، فلا شك أن الولايات المتحدة ستكون في حرب إقليمية عند هذه النقطة"، محذرا من أن إيران محكوم عليها بالرد.

ومضى بالقول: "تأكدوا من الأمر. قد تكون ضربة جوية، لكنها ستُورط الولايات المتحدة بالتأكيد في حرب مع إيران وستشتعل المنطقة".

ويأتي تصريح بانيتا مع دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه العاشر، مع توجه الأنظار إلى البيت الأبيض وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الدخول بالصراع وضرب إيران في خطوة قالت الأخيرة إنها ستودي لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وبدأت الحرب الجوية في 13 يونيو عندما هاجمت إسرائيل إيران، مما أثار ذعرا في المنطقة التي كانت على حافة الهاوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، وقالت إنها ضربت إيران لمنع طهران من تطوير أسلحتها النووية الخاصة.

أما إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي سلمي، فقد ردت بضربات على إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن إيران طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما إسرائيل ليست كذلك.