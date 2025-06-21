نيويورك تايمز: قرار ترامب بشأن "ضرب إيران" يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي ويستنزف قدراتها ..

وكالات - سما-

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الجمعة، إن قرار الرئيس دونالد ترامب، بتأجيل شنّ هجوم على إيران لمدة أسبوعين، سيضع إسرائيل في مأزق استراتيجي، ويضاعف الضغط على دفاعاتها الجوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، إن ترامب سيتخذ قراره بشأن المشاركة في الحرب بين إيران وإسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفة أن قرار ترامب "لا ينبغي أن يفاجئ أحدا".

وقبل ذلك، أفاد مسؤولون إسرائيليون، يوم الخميس، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنهم يتوقعون أن يتخذ ترامبقراره بشأن المشاركة في الحرب خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وذكرت "نيويورك تايمز"، أنه كلما طال أمد الانتظار، زاد الضغط على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي للتصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن استمرار القصف الصاروخي الإيراني قد يؤدي إلى استنزاف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، مما قد يضطرها إلى إعطاء الأولوية لحماية مناطق معينة على حساب مناطق أخرى، ما سيزيد من خطر وصول الصواريخ إلى مواقع استراتيجية.

ومنذ انطلاق عملية "الأسد الصاعد" يوم الجمعة الماضي، ظلت الأجواء الإسرائيلية مغلقة، وتوقّف جزء من النشاط الاقتصادي، ما يعني أن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية متزايدة، بحسب الصحيفة.

وذكر المصدر أن الهدف العسكري الرئيسي المتبقي لإسرائيل هو منشأة "فوردو" النووية الواقعة شمال إيران، وهي منشأة مدفونة تحت الجبال، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام القنابل الأميركية "الخارقة للتحصينات"، والتي تحملها طائرات الشبح من طراز B-2.

وأشار إلى أن إسرائيل، بدلا من انتظار الدعم الأميركي، يمكنها مهاجمة منشأة "فوردو" باستخدام الطائرات والذخائر المتوفرة لديها.

وقال خبراء للصحيفة إن إسرائيل قد ترسل قوات كوماندوز لاقتحام المنشأة وتخريبها.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد لمح إلى هذا الخيار يوم الخميس، قائلا: "إسرائيل ستسحق جميع أهدافهم، وكل منشآتهم النووية. لدينا القدرة على ذلك".