الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الخليل وينكل بهم

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 16 مواطنا من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت حي الناموس الفوقا ببلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت كلا من: جهاد الصبار ونجليه فيصل وفادي، واستولت على مواد زراعية وأسمدة من المشتل الخاص بهم.

كما اقتحمت خربة اسكاك في قرية دير العسل التحتا ببلدة دورا واعتقلت كلا من: أمجد أولاد محمد، ومحمد إبراهيم أولاد محمد، والأشقاء اسماعيل ويوسف وإبراهيم وماجد محمد أولاد محمد، وبراء يوسف أولاد محمد وعمر اسماعيل أولاد محمد، واسماعيل محمد أولاد محمد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل مواطنين اثنين هما: عثمان وبلال مسالمة، وداهمت بلدة حلحول شمالا واعتقلت المواطنين رضا محمد الواوي، وراسم يونس محمد حسن هرماس، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم واعتقالهم.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.