وزير الخارجية الإسرائيلي: اسرائيل “أخرت لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل” امكانية امتلاك إيران لسلاح نووي

القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضربات العسكرية الاسرائيلية أخرت لمدة “سنتين أو ثلاث” امكانية تطوير إيران لسلاح نووي، وذلك في مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت السبت.

وقال ساعر للصحيفة الالمانية إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن نتائج “بالغة الأهمية”، مضيفا “أخرنا لمدة سنتين أو ثلاث على الاقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية”.

أضاف “بحسب التقييمات التي نسمعها، أخّرنا بالفعل لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية”.

وأكد لصحيفة بيلد “حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الاشخاص الذين قادوا تسليح البرنامج النووي ودفعوا بهذا الاتجاه، أمر بالغ الأهمية”.

وتابع ساعر “حققنا الكثير حتى الآن، لكننا سنفعل كل ما باستطاعتنا فعله. لن نتوقف حتى نبذل قصارى جهدنا هناك لإزالة هذا التهديد”.

وتنفي إيران التي ردت على هجوم إسرائيل غير المسبوق في 13 حزيران/يونيو بضربات صاروخية متواصلة على المدن الاسرائيلية، سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ولفت ساعر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد “تغيير النظام” في الجمهورية الإسلامية “كهدف في هذه الحرب”، مردفا “على الأقل حتى الآن، لم نفعل ذلك”.