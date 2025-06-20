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ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف

السبت 21 يونيو 2025 02:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بمرحلة صعبة وإنه لا يرى في الوقت الراهن سبيلا واضحا لوقف القتال الدائر بينها وبين إسرائيل.


وفي تصريحات أدلى بها مساء يوم الجمعة، أوضح ترمب أن طهران لا ترغب في التفاوض مع الدول الأوروبية، بل تفضل الحديث المباشر مع الولايات المتحدة، قائلا: "إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا".

وحول مستقبل التصعيد العسكري، قال ترمب: "قد أدعم وقفا لإطلاق النار حسب ما تسمح به الظروف"، لكنه أضاف: "من الصعب تقديم طلب لإسرائيل بوقف الغارات الجوية في إيران".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران كانت، بحسب معلوماته، "على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي"، إلا أنه امتنع عن اتخاذ موقف حاسم في هذه المرحلة، مضيفا: "لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة للتحدث مع إيران، مردفا: "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".

وقلل الرئيس الأمريكي  من أهمية الجهود الأوروبية تجاه الملف الإيراني، مؤكدا أنها "ليست ذات مغزى"، معلنا في الوقت ذاته منح إيران مهلة لمدة أسبوعين لـ"رؤية ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده"، على حد تعبيره.

وصرح ترامب بالقول: "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد، لنرى ما إذا كان البعض سيعود إلى رشده"، في إشارة إلى ما وصفه بفرصة أخيرة قبل اتخاذ موقف أكثر حدة، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات التي قد تتبع المهلة.

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