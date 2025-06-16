"إسرائيل" تعلن شن 300 غارة على قطاع غزة خلال أسبوع

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أكثر من 300 غارة تم تنفيذها على قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير وقضى الجيش والشاباك على القيادي علي سعدي وصفي الأغا في (كتائب المجاهدين) الذي كان ضالعا في دفن أسيرين إسرائيليين، وقاد عمليات الخطف، والقتل، والاحتجاز، والدفن لمواطنين إسرائيليين".

القيادي في "كتائب المجاهدين" علي سعدي وصفي الأغا. / الجيش الإسرائيلي

وأشار البيان إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية نفذت أكثر من 300 غارة على أهداف في قطاع غزة "منها مخربين، ومبان عسكرية، ومخازن سلاح، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص، وغيرها".

ولفت البيان إلى أنه تمت تصفية القيادي في "كتائب المجاهدين"، علي سعدي وصفي الأغا، أثناء تواجده في مخبأ وسط قطاع غزة وذلك بعد نشاط مشترك للجيش والشاباك في 16 يونيو الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي ما قال إنها جملة من نشاطات الآغا الذي كان يشغل وظيفة القائد العسكري للواء جنوب القطاع لدى "كتائب المجاهدين"، وكان من المتوقع أن يخلف المدعو أسعد أبو شريعة في رئاسة المنظمة بعد أن تمت تصفيته على يد الجيش والشاباك مطلع الشهر الجاري.

واتهم الجيش الإسرائيلي الأغا بتوجيه "عمليات إرهابية بتنسيق وتوجيه إيراني مع منظمات إرهابية في منطقة الضفة الغربية وإسرائيل، وسعى لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد من خلال تجنيد عناصر داخل تلك المناطق".