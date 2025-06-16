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إيران: مسيرات حاشدة تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي (فيديوهات)

الجمعة 20 يونيو 2025 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: مسيرات حاشدة تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي (فيديوهات)



طهران/سما/

نظم الإيرانيون اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في طهران وعدد من المدن تحت شعار "جمعة الغضب والنصر" تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على بلادهم.

 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" انطلقت في جمیع أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

وذكرت أن بعض هذه المدن التي تشهد مسيرات احتجاجية على الهجمات الإسرائيلية هي:مدينة مشهد، ومدينة بوشهر، ومدينة بيرجند، مدينة دير.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية دخلت يومها الثامن، وسط ترقب للموقف الأمريكي من التدخل في الحرب دعما لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

وأعلن الحرس الثوري إطلاق موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية في إسرائيل.

واستهدفت إيران منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل بصاروخ تسبب في عشرات الإصابات وأضرار جسيمة في المباني.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن إيران "استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية ما يشكل تحديا جديدا لدفاعاتنا".

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