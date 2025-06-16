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كاتس: نريد تقويض النظام الإيراني

الجمعة 20 يونيو 2025 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه وجه الجيش بتكثيف الضربات ضد "الأهداف التابعة لنظام طهران لزعزعته وتعزيز الردع" الإسرائيلي.

وعقد كاتس اليوم الجمعة تقييما للوضع مع عدد من المسؤولين وفي ختام الجلسة وجّه الجيش إلى تكثيف الهجمات ضد أهداف النظام في طهران.

وقال كاتس: "يجب ضرب كافة رموز الحكم وأجهزة قمع السكان كالباسيج، ومراكز قوة النظام مثل الحرس الثوري، والتسبب في إخلاء واسع للسكان من طهران، وذلك من أجل زعزعة النظام وتعزيز الردع في مواجهة إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى جانب الاستمرار في استهداف المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووي الإيراني حتى تحقيق كافة أهداف العملية بشكل كامل".

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