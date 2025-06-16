بعد الإعلان عن اغتياله.. مستشار خامنئي: أنا حي ومستعد للتضحية بنفسي!

طهران/سما/

أكد الأدميرال علي شمخاني المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني أنه بخير وبصحة جيدة بعد تعرضه لإصابة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران.



ووفقا لتقارير شبكة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، فقد استقرت الحالة الصحية للقائد العسكري البارز بعد أن أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزله فجر يوم 13 يونيو الجاري.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها شمخاني للمرشد الأعلى والشعب الإيراني: "يوم النصر المشرق بات قريبا، وسيظل اسم إيران متألقا في سجل التاريخ كما كان دائما، وستعود البسمة إلى شفاه أبناء أمتنا".

وأكد استعداده للتضحية: "أنا هنا.. حي وبصحة جيدة، ومستعد لأن أقدم نفسي فداء مرارا وتكرارا من أجل هذا الوطن العزيز".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن شمخاني تجاوز مرحلة الخطر المباشر، مشيرين إلى أن وضعه الصحي بات "مستقرا نسبيا" بعد سلسلة من الإجراءات الطبية المعقدة التي استمرت لأيام.

وأشار الأطباء إلى أن الإصابة التي تعرض لها كانت نتيجة انفجار شديد تسبب في أضرار جسيمة، مؤكدين أنهم نجحوا في السيطرة على الجزء الأكبر من الإصابات، لكن بعض المضاعفات في الأعضاء الداخلية لا تزال تمثل تهديدا مستمرا لحياته.

يذكر أن الأدميرال شمخاني من أبرز الشخصيات العسكرية المؤثرة في صناعة القرار الإيراني، ويشغل حاليا منصب المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.