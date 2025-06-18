قبرص تحوّل 7 مدارس إلى مراكز إيواء للإسرائيليين

نيقوسيا/سما/

أعلنت إدارة قبرص تحويل 7 مدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة، للإسرائيليين الفارين من التصعيد العسكري الذي بدأ إثر العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأشارت صحيفة “Philenews” واسعة الانتشار في قبرص الجمعة، أن تدفّق الإسرائيليين إلى قبرص مازال متواصلا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن 120 سفينة تحمل إسرائيليين رست في ميناء لارنكا، وأنّ آخرين وصلوا للجزيرة عبر رحلات جوية من دول أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى امتلاء الفنادق والكنس اليهودية في الجزيرة، ما دفع حكومة قبرص إلى تخصيص 7 مدارس لتحويلها إلى مراكز إيواء طارئة.

كما ذكرت الصحيفة أن القوات الأمنية اتخذت تدابير مشددة لحماية الإسرائيليين.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.