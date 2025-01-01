  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن بوست": إيران حذرت قطر من أن القواعد الأمريكية على ارضها وفي الخليج قد تصبح أهدافاً لها

الجمعة 20 يونيو 2025 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن بوست": إيران حذرت قطر من أن القواعد الأمريكية على ارضها وفي الخليج قد تصبح أهدافاً لها



وكالات - سما-

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أوروبي أن مسؤولين إيرانيين حذروا قطر من أن القواعد الأمريكية في منطقة الخليج قد تصبح أهدافا مشروعة لطهران ردا على أي هجوم أمريكي محتمل.

وبحسب الصحيفة: "حذر مسؤولون إيرانيون هذا الأسبوع القطريين من أن القواعد الأمريكية في الخليج ستكون أهدافًا مشروعة كرد على هجوم أمريكي".

كما ذكرت الصحيفة أن السفارات والممثليات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة قد تصبح أيضا أهدافا لطهران.

وأضافت أن الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران قد تشكل تهديدا للموظفين الأمريكيين ولمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وأشارت تقارير سابقة لـ "فوكس نيوز" و"نيويورك تايمز" إلى أن واشنطن قد تستهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض، بما في ذلك خيار استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

من جانبها، أفادت شبكة "سي بي أس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ترامب يميل لضرب منشأة "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من "امتلاك أسلحة نووية"، حيث أن الرئيس الأمريكي يرى مسألة "تعطيل المنشأة أمرا ضروريا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب "قد يؤجل الضربة على أمل تخلي إيران عن برنامجها النووي طواعية".

ولم يعلن ترامب حتى الآن عن قراره النهائي بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران، إلا أن البيت الأبيض، أعلن مؤخرا، أن اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن سيكون خلال أسبوعين.

يشار إلى تقارير سابقة للاستخبارات أمريكية نفت في مارس 2025 وجود أدلة على أن إيران تعمل على صنع قنبلة نووية.

الأكثر قراءة اليوم

الصاروخ المرعب الذي أطلقته إيران: رؤوس متفجرة تنشطر لضرب أهداف متعددة

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران ..قصف تل أبيب وهجوم كثيف بالمسيرات..

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

قلق في دول الخليج من اتساع الصراع : والاستعداد لاستخدام اسلحة كيميائية ونووية

صحفي إسرائيلي: مقامرات نتنياهو تضعنا تحت تهديد وجودي كبير ..

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

الأخبار الرئيسية

مسؤول أمني إسرائيلي سابق للقناة 12 : الصواريخ الإيرانية تستهدف منشآت عسكرية وحيوية في معظمها..

بلومبرغ: إيران استطاعت الولوج إلى كاميرات المنازل والتجسس داخل إسرائيل

الاعدام اليومي لطالبي المساعدات..عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة وشمال القطاع

الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. صواريخ إيرانية تضرب مركز ابحاث كبير في بئر السبع وخامنئي يُعلق "العدو يعاقب الآن"

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية