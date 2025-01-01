قلق في دول الخليج من اتساع الصراع : والاستعداد لاستخدام اسلحة كيميائية ونووية

وكالات - سما-

يثير التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران قلق دول الخليج، التي تخشى تصعيد الصراع واحتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا.

وقد حذّر مسؤول خليجي كبير اليوم الخميس من تدهور الأوضاع في المنطقة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "إن مستوى التنسيق بين الدول وصل إلى مرحلة متقدمة للاستعداد لحالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك سيناريوهات استخدام الأسلحة غير التقليدية - الكيميائية أو البيولوجية أو المشعة أوالنووية - من خلال أنظمة الرصد والإنذار المبكر".

وأشار إلى مخاطر هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، مشيرًا إلى امتلاك دول الخليج أنظمة متطورة للرصد البيئي والإشعاعي، تعمل بتعاون وثيق فيما بينها، من خلال مركز طوارئ إقليمي متخصص.

وأكد أنه لم تُسجل أي حالات إشعاعية شاذة حتى الآن، وأن الاستجابة تشمل أيضًا تدريبات مشتركة.

وأضاف أن "المجلس يحافظ على اتصالات مستمرة وفعالة مع جميع الهيئات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الصديقة، ويعمل في أطر دبلوماسية متنوعة، مثل نقل الرسائل الرسمية والاجتماعات المغلقة والاتصالات على المستوى الدولي، بهدف الحد من التصعيد وتعزيز الاستقرار ومنع اللجوء إلى الخيار العسكري".

قال إن المجلس فعّل مؤخرًا مركز الطوارئ التابع له جزئيًا "كإجراء وقائي، وفي إطار تنفيذ خطط التأهب الإقليمية". صُمم المركز لتبسيط تبادل المعلومات، وإدارة المخاطر الإقليمية، وتحسين التأهب المشترك في حالات الطوارئ.

وقال إن "التصعيد بين إسرائيل وإيران يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي برمته، ويتحول إلى صراع واسع النطاق لا يرغب فيه أي من الطرفين".