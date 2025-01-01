طهران تهدد أمريكا وإسرائيل: جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة

طهران / وكالات /

قال كاظم غريب‌ آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن "طهران لن تتردد في استخدام أدواتها للرد إذا ما تدخلت الولايات المتحدة بشكل نشط لدعم إسرائيل في العدوان الحالي".

وأضاف غريب آبادي، وهو أحد أعضاء الفريق النووي المفاوض في تصريح له، أن "جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة أمام صناع القرار العسكري"، مؤكدا أن إيران مضطرة للرد واستخدام ما تملكه من قدرات دفاعية وهجومية، لحماية أمنها القومي ومصالحها العليا، ولتلقين المعتدين درساً".

وتابع: "نوصي واشنطن بأنه إذا لم تكن تنوي كبح المعتدي، فعلى الأقل أن تكتفي بالمراقبة ولا تنخرط في العدوان"، مؤكداً أن "إيران لا ترحب بأي حرب ولم تكن يوماً في موقع الساعي لتوسيع رقعة النزاع، لكنّها مستعدة لأي سيناريو".

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو الجاري، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.