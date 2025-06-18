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كشف طريقة اغتيال إسماعيل هنية في طهران

الخميس 19 يونيو 2025 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف طريقة اغتيال إسماعيل هنية في طهران



وكالات / سما/

قال عبد السلام هنية، نجل رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، إن عملية اغتيال والده في العاصمة الإيرانية طهران تمت عبر استهداف مباشر بصاروخ من طراز "سبايك" المضاد للدروع والتحصينات.

وأوضح هنية، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن المعلومات التي أعلنتها الجهات الأمنية الإيرانية اليوم بشأن العثور على صاروخ من هذا الطراز، تعزز من ترجيح استخدامه في العملية، مشيرا إلى أن الصاروخ المستخدم كان ترادفيا، حيث أصاب الأول الشرفة الخارجية، بينما انفجر الثاني داخل الغرفة.

وأضاف أن خصائص السلاح المستخدم، من حيث مسافة الإطلاق وكمية المتفجرات في الرأس الحربي، تتطابق مع المواصفات التي تم الحديث عنها في يوم الحادثة، ما يعزز فرضية هذا النوع من الاستهداف الدقيق.

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