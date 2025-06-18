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رشقة صاروخية من إيران على إسرائيل هي الأولى منذ 18 ساعة

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشقة صاروخية من إيران على إسرائيل هي الأولى منذ 18 ساعة



طهران/سما/

 أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران، لافتا إلى أنه يعمل على اعتراضها.

 

وعبر حسابه على منصة إكس قال الجيش إنه “رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل”.

وأضاف: “تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد”.

ودعا الجمهور “إلى دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر”.

وعقب ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة بمنطقة تل أبيب الكبرى.

من جانبها، ادعت القناة “12” العبرية الخاصة تمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران في الرشقة الأخيرة.

وأضافت: “تم رصد إطلاق ما بين 5 ـ 7 صواريخ من إيران، حيث سقط بعضها في الطريق فيما تم اعتراض الباقي”.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعد هذه الرشقة الصاروخية الأولى من إيران منذ 18 ساعة.

 

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