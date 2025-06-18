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غروسي: تلوث إشعاعي في منشأة "نطنز" النووية

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غروسي: تلوث إشعاعي في منشأة "نطنز" النووية



واشنطن/سما/

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسجيل ارتفاع طفيف عن المستوى الإشعاعي الطبيعي في منشأة "نطنز" النووية في إيران.


وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "سجل تجاوز طفيف للمستوى الإشعاعي الطبيعي داخل المحيط الوقائي في المنشأة النووية الإيرانية بنطنز".


وأشار غروسي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إلى أن هذا الارتفاع "لا يشكل أي خطر مباشر على السكان أو البيئة".

وأكد غروسي أن منشأة "نطنز" تعرضت لأكبر ضرر، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت منشآت نووية في إيران وغيرها من البنى التحتية العسكرية والمدنية.

وفي تصريح سابق له اليوم الأربعاء، أكد غروسي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "لا يوجد دليل على وجود جهد ممنهج لتطوير سلاح نووي في إيران".

وشدد غروسي، على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية لأنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمان النووي والسلامة الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التهديد النووي في منطقة الشرق الأوسط ليس مجرد تهديد افتراضي بل يحمل في طياته بعدا عمليا.

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