"الفيفا" يتخذ إجراء حاسما بشأن الدوري الإسرائيلي بعد الهجمات على إيران

وكالات/سما/

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح للاعبين الأجانب الذين يلعبون في إسرائيل بتعليق عقودهم مع أنديتهم.



وبحسب ما ذكره موقع "وان - One"، فإن اللاعبين يستطيعون ترك أنديتهم دون الحصول على تعويضات مالية، ولن يكون للأندية الحق في التدخل في قرار اللاعب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في ليلة 13 يونيو 2025، عن "ضربة استباقية" على إيران.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ قرارا مماثلا فيما يتعلق بالدوري الروسي الممتاز، عندما سمح للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق العقود مع الأندية الروسية.