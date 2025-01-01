مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت 400 صاروخ باليستي سقطت في 40 موقعا وأسفرت عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 800 وتسببت ببضع آلاف من النازحين.



وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أطلق 400 صاروخ باليستي من إيران تجاه إسرائيل، مع تسجيل سقوطها في 40 موقعا، ومقتل 24 شخصا، وإصابة 804".



وجاء في البيان: "أصيب أكثر من 804 أشخاص من بينهم 8 إصابات خطيرة، و41 إصابة متوسطة، و755 إصابة طفيفة."

وذكر البيان أنه بسبب تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، اضطر حوالي 3800 شخص في إسرائيل إلى إخلاء منازلهم، كما لوحظ أن بيانات القتلى منذ يوم الاثنين الماضي لم تتغير، حيث بلغ عددهم 24 شخصا.

وبدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو الجاري بشن عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي يُزعم أنه اقترب من "نقطة اللاعودة". وشملت أهداف القصف الجوي وغارات المجموعات التخريبية المنشآت النووية، والقيادات العسكرية، وعلماء الفيزياء النووية البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".



أما إيران، التي تنفي وجود أي مكون عسكري في مشروعها النووي، فقد ردت بإطلاق وابل من الصواريخ وطائرات مسيرة قتالية. وقد حددت طهران أهداف الضربات بأنها منشآت عسكرية وصناعية عسكرية إسرائيلية. ومن الجانبين، يتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا بين المدنيين.

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا. وتعد السلطات الإسرائيلية بمواصلة الحملة حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل، تهدد طهران باستمرار قصف إسرائيل ما لم تتوقف عن القصف الجوي.