أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر في جرائمه

أنقرة/سما/

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الإسرائيلية ضد إيران بأنها "إرهابية"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز الزعيم النازي أدولف هتلر في جرائمه.



وأعرب أردوغان في تصريح عن أمله بأن "يحاكم نتنياهو بالمحاكم الدولية قبل أن يموت"، مشيرا إلى أن "إسرائيل هاجمت عدة أهداف في إيران، بعد هجماتها على لبنان وسوريا، وزادت من تصرفاتها التي هي تصرفات قطاع طرق، وإسرائيل المدللة من الأطراف الغربية، تستمر بمخالفة القانون الدولي".



وشدد على أن "دفاع إيران عن نفسها ضد هجمات إسرائيل هو حق مشروع لإيران، فإسرائيل التي لا تعترف بالقوانين الدولية، نفذت هجماتها على إيران قبل الوصول إلى نتائج بمفاوضات الملفّ النووي الإيراني"، مؤكدا أن "إسرائيل تنفذ هجمات إرهابية، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تلتزم الصمت الكامل".

وأضاف: "نتابع الهجمات الإسرائيلية الإرهابية ضد إيران عن كثب، وتحدثنا مع كل المؤسسات في بلادنا، وبحثنا التأثيرات الناجمة عن هذا التوتر، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات بهذه المنطقة"، مشددا على "أننا لن نقف أبدا إلى جانب الظلم، بل إلى جانب الحق والعدل، والدبلوماسية والحوار".

وقال أردوغان: "نجري فعاليات دبلوماسية وحراكا دبلوماسيا لبحث تطورات الأوضاع. وأجريت محادثات مع (الرئيس الأمريكي دونال) ترامب و(الرئيس الإيراني مسعود) بزشكيان و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن ندعم حل المسألة النووية الإيرانية عن طريق الحوار، وسنستمر بحل هذه المسألة عن طريق الحوار والتفاوض أيضا".

وأشار إلى أنه "عندما نقرأ الهجمات على إيران، نعرف الأهداف الحقيقية لما يراد في المنطقة، ونحن نرى من كل الأحداث التي عاشتها وتعيشها المنطقة، تنظيم الصهيونية الإرهابية.. والمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا كانت في هذا الإطار، وإفشال هذا الانقلاب كان انتصارا استراتيجيا على هذا المشروع الموجود للمنطقة".

ولفت إلى أن "القضية الأخرى تتعلق بوقف الهجمات الإرهابية الإسرائيلية، وهذه مسألة إنسانية وعلى كل دول المنطقة أن تتعلم الدروس مما يحدث، وأن يقرأ الأحداث بصورة صحيحة، وأن يقيمها بشكل صحيح"، مذكرا أن "إسرائيل تنفذ أبادة جماعية منذ أكثر من 620 يوما في غزة، ولا يزال الكثيرون يلتزمون الصمت".