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"هذه أبشع جملة لم أكن لأتخيل أني سأسمعها". . زاخاروفا ترد على تصريحات ميرتس بخصوص إسرائيل وإيران

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



موسكو/سما/

"هذه أبشع جملة لم أكن لأتخيل أني سأسمعها". . زاخاروفا ترد على تصريحات ميرتس بخصوص إسرائيل وإيران

ونشرت زاخاروفا قول ميرتس: "هذا عمل قذر تقوم به إسرائيل بالنيابة عنا جميعا"، قائلة: "هذه أبشع جملة لم أسمعها فحسب، بل لم أكن أتخيل حتى إمكانية وجودها".

وتابعت: "هذا ما يقوله سليل النازيين، الذي كان جده يوزف باول سوفيني - أثناء شغله منصب عمدة مدينة بريلون في عهد الرايخ الثالث - يطلق أسماء الشوارع على اسم هتلر وغوبلز، وكان عضوا في الحزب النازي وعنصرا في قوات الاقتحام الاحتياطية. أما أبوه يواكيم ميرتس فقد حارب ضمن صفوف الفيرماخت ضد الجيش الأحمر. ذلك الجيش الأحمر الذي أنقذ العالم من الطاعون البني وأطلق سراح سجناء معسكرات الاعتقال الذي سمي لاحقا بمحرقة الهولوكوست. روسيا اليوم تواصل العمل الذي بدأه مناهضو الفاشية في الماضي. أما القيادة الإسرائيلية الحالية.. فلتراجعوا الجملة الأولى".

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