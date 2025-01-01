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السفارة الروسية لمواطنيها: غادروا إسرائيل عبر معابر برية مع مصر والأردن

الأربعاء 18 يونيو 2025 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الروسية لمواطنيها: غادروا إسرائيل عبر معابر برية مع مصر والأردن



موسكو/سما/

أوصت السفارة الروسية في إسرائيل مجددا المواطنين الروس بمغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية مع مصر والأردن حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت السفارة أنها لم تتلق أي بيانات عن ضحايا محتملين بين الروس جراء الهجمات الصاروخية القادمة من إيران.


وجاء في بيان السفارة: "نوصي أولئك الذين تتاح لهم الفرصة بمغادرة إسرائيل حتى عودة الوضع إلى طبيعته. هناك طريقان بريان رئيسيان – عبر المعابر الحدودية مع مصر والأردن".

وأشارت السفارة إلى أنها تلقت معلومات من الجانب الإسرائيلي تفيد بأن معبر "مناحيم بيغن/ طابا" الحدودي مع مصر يعمل على مدار الساعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تطور الصراع بين إيران وإسرائيل، مع احتمال اللجوء إلى القوة العسكرية لدى فشل الحلول الدبلوماسية.

وذكرت قناة ABC أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة ستحدد مسار الأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية.

وتتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بعد تبادل إسرائيل وإيران القصف على مواقع متفرقة، خاصة مع تلميحات ترامب إلى احتمال انضمام واشنطن إلى الحرب ضد إيران.

وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران جهزت صواريخ ومعدات عسكرية استعدادا لضرب قواعد أمريكية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة في صراعها مع إسرائيل.

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