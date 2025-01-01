ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أمريكا ستقصف إيران.. ولا أحد يعلم ما سأفعله (فيديو)

واشنطن/سما/

أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن الإجابة على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لقصف إيران أو منشآتها النووية قائلا إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن، لكنه يرى أن “وقت الحديث قد فات”.

وقال ترامب للصحافيين “هناك فارق كبير بين الوضع حاليا وقبل أسبوع. لا أحد يعلم ما سأفعله”.

وأكد ترامب أن ايران تواصلت مع الولايات المتحدة من أجل التفاوض، بعد ايام عدة من تبادل الضربات مع اسرائيل.

وسئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت طهران تواصلت مع واشنطن فاجاب “نعم”، مضيفا “قلت إنه فات الاوان للمباحثات … هناك فرق هائل بين (ان يتم ذلك) اليوم وقبل اسبوع. اليس كذلك؟”. وتابع ان الايرانيين “عرضوا المجيء الى البيت الابيض”، واصفا الاقتراح بانه “شجاع”.

وأضاف أن إيران اقترحت إجراء محادثات في البيت الأبيض. ولم يقدم تفاصيل. ووصف إيران بأنها بلا دفاع جوي على الإطلاق.

(وكالات)