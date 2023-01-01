  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

144 شهيدا 560 مصاب خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

الأربعاء 18 يونيو 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
144 شهيدا 560 مصاب خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول “144 شهيدا و560 إصابة” إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي إلى “5334 شهيدا و17839 إصابة”.

وبحسب الوزراة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 إلى “55637 شهيدا و129880 إصابة”.

ومنذ صباح الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي 32 فلسطينيا، بينهم 11 من منتظري المساعدات وأصاب العشرات، جراء غارات جوية وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.

مدينة غزة
في جنوب مدينة غزة، استُشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات، بينهم حالات خطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين من منتظري المساعدات قرب محور “نتساريم”.

وتدخل إسرائيل عددا محدودا جدا من الشاحنات إلى غزة، وعند وصولها إلى محور “نتساريم”، يتجمع حولها الفلسطينيون الجوعى، حيث يتعرضون لاستهداف مباشر من الجيش الإسرائيلي، أو لعمليات سطو تنفذها عصابات مسلحة مدعومة ضمنيا من تل أبيب بهدف إشاعة الفوضى، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما أسفر قصف جوي استهدف منزل عائلة المناصرة في حي الزيتون عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين.

وسط وجنوب القطاع
في مخيم المغازي وسط القطاع، أدى قصف إسرائيلي جوي على منزل إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصف الجيش الإسرائيلي خيمتين تؤويان نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن استشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى.. إيران تستعين بـ"فتاح" لضرب مواقع إسرائيلية.. رسالة من طهران تفوق سرعة الصوت تهز تل ابيب

أضرار وحرائق ودمار كبير في إسرائيل وإيران تتحدى ترامب بصواريخ “فتاح” الباليستية..

نواصل ضرب حماس ..جيش الاحتلال يزعم تراجع القوات الإيرانية إلى وسط البلاد

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: على سكان تل ابيب وحيفا مغادرتهما فورا حفاظا على ارواحهم..

واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

ميرتس في قمة السبع: "إسرائيل" تقوم بـ”مهمة قذرة نيابة عنا جميعا” في إيران

كيف نجح "الموساد" في اختراق إيران؟

الأخبار الرئيسية

1-106-730x438

الغارديان: نتنياهو لا يريد تغيير النظام في إيران بقدر ما يريد تدمير نظامها.

13ipj-10-730x438

لماذا تناقصت أعداد الصواريخ الإيرانية على "إسرائيل" منذ اليوم الخامس للحرب؟

أضرار وحرائق ودمار كبير في إسرائيل وإيران تتحدى ترامب بصواريخ “فتاح” الباليستية..

مسؤول إيراني: لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس وسنرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية وسنُنهي العدوان

صحيفة اميريكية : مخزون إسرائيل من صواريخ "حيتس" على وشك النفاد وواشنطن ستتدخل لحمايتها من ايران..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية