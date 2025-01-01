أضرار وحرائق ودمار كبير في إسرائيل وإيران تتحدى ترامب بصواريخ “فتاح” الباليستية..

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن عدة صواريخ إيرانية سقطت على إسرائيل، بعدما أخفقت الدفاعات في اعتراضها، وهو ما أدى لاندلاع حرائق وأضرار بأحد المباني.

جاء ذلك خلال رشقتين صاروخيتين من إيران شملتا نحو 30 صاروخا خلال أقل من ساعة.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم في الهجوم للمرة الأولى صواريخ “فتاح” الباليستية فرط الصوتية، في رسالة تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يحرض على الحرب.

فعند الساعة 00:35 بالتوقيت المحلي (غرينتش+ 3)، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل البلاد عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل”.

وأضاف الجيش: “في هذه الأثناء، يعمل سلاح الجو على تنفيذ عمليات اعتراض وهجوم في كل موقع يتطلب إزالة التهديد”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى ومدينتي حيفا والقدس، جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية، التي تُعد الثامنة منذ فجر الثلاثاء.

ورصد مراسل الأناضول أصوات انفجارات قوية في القدس ناتجة عن اعتراض صواريخ إيرانية.

فيما تحدثت القناة “12” العبرية الخاصة عن تقديرات تشير إلى إطلاق إيران 20 صاروخا على إسرائيل في تلك الرشقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بعض التقارير تتحدث عن سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

ولم تحدد الإذاعة مواقع سقوط تلك الصواريخ، لكن صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة ذكرت أن تقارير أولية تشير إلى تسجيل سقوط صاروخين على الأقل في القدس ومنطقة الشارون قرب تل أبيب.

من جهتها، ذكرت القناة “12” أن أضرارا لحقت بمبنى في وسط إسرائيل جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية.

وأضافت أن شظايا صواريخ سقطت على مبنى في المنطقة الشمالية، فيما اندلعت عدة حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط صواريخ إيرانية أو شظاياها.

** رشقة صاروخية عاشرة

وعند الساعة 01:28 بالتوقيت المحلي، أفادت القناة ذاتها بإطلاق صفارات الإنذار بمناطق وسط إسرائيل بما يشمل تل أبيب الكبرى، ومن ضمنها مدن تل أبيب وأسدود وريشون لتسيون ونتانيا، إثر رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وهي الرشقة التاسعة منذ فجر الثلاثاء.

وأضافت أن الرشقة الصاروخية الأخيرة شملت إطلاق 10 صواريخ على الأقل باتجاه إسرائيل.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق طال 20 مركبة وسط إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية.

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على المواقع المستهدفة بصواريخ ومسيرات إيرانية، خاصة تلك التي تستهدف مواقع عسكرية أو حيوية، بدعوى أن كشف تلك المواقع يقدم “مساعدة للعدو”.

** صواريخ “فتاح”

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الصواريخ تأتي في إطار الموجة الحادية عشر من عملية “الوعد الصادق 3” للرد على العدوان الإسرائيلي.

وأضاف عبر بيان، أنه استخدم في هذه الموجة من العملية، وللمرة الأولى، صواريخ “فتّاح” الباليسيتة فرط الصوتية من الجيل الأول، التي قال إنها “أوصلت رسالة اقتدار إيران إلى حليف تل أبيب المحرّض على الحرب”، في إشارة إلى الرئيس ترامب.

وتابع: “لقد هزت صواريخ فتّاح القوية وعالية القدرة على المناورة هذا المساء، ملاجئ الجبناء الصهاينة مرارا بعد أن اخترقت درعهم الدفاعي”.

واستطرد: “الهجوم الصاروخي الليلة أثبت أننا قد بسطنا سيطرة كاملة على أجواء الأراضي المحتلة، وأن سكانها باتوا بلا أي دفاع في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية”.

وبحسب موقع “آرمي تكنولوجي”، وهو من أبرز المواقع العالمية المتخصصة في تحليل وتوثيق المعلومات المتعلقة بالصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، يُعد صاروخ “فتاح” من أهم الأسلحة المتطورة في ترسانة الحرس الثوري الإيراني، بفضل سرعته الفرط صوتية التي تتراوح بين ماخ 13 وماخ 15.

ويبلغ مدى الصاروخ نحو 1400 كيلومتر، ويتميّز بفوهة متحركة ومنظومة توجيه متقدمة، تتيح له تعديل مساره أثناء الطيران وتنفيذ مناورات دقيقة داخل وخارج الغلاف الجوي، بما في ذلك الحركة الجانبية والدورانية.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 شهيدا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.