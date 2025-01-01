إيران تعلن اعتقال خلية تعمل لصالح جهاز “الموساد” الإسرائيلي في قلب طهران

طهران/ وكالات/

اعلنت إيران توقيف مجموعة من الأشخاص قالت إنها تقوم بأنشطة تجسس باسم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، في العاصمة طهران.

وأوضح نائب قائمقام مدينة بخارستان في محافظة أصفهان، مراد مرادي، في تصريحات نشرتها وكالة “تسنيم” الإخبارية الإيرانية ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أنهم ألقوا القبض على المجموعة أثناء دخولها إلى المدينة.

وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومسيرات صغيرة مزودة بنظام استهداف، وأسلحة حربية متطورة ومعدات اتصالات متقدمة وأنظمة تحكم عن بعد، خلال تفتيش السيارة التي كانت المجموعة تستقلها.

وأوضح أن المجموعة كانت تخطط عبر تلك المعدات لتنفيذ هجمات انتحارية واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان.

وكانت قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 4 أشخاص في محافظتين خلال الأيام القليلة الماضية بدعوى عملهم لصالح الموساد.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 شهيدا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.