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استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اعتقاله بدعوى محاولة الطعن

الأربعاء 18 يونيو 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اعتقاله بدعوى محاولة الطعن



بيت لحم /سما/

استشهد شاب فلسطيني من بيت لحم بعد إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار عليه ، فجر اليوم خلال اعتقاله بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ،والاستيلاء على سلاح جندي.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية ، بإستشهاد الشاب معتز حمزة حسين الحجاجلة (21 عاماً) برصاص الإحتلال في بلدة الولجة بمحافظة بيت لحم ، وإحتجاز جثمانه .

وافادت مصادر محلية أن الشهيد الحجاجلة تعرض للاعدام الميداني بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه، خلال اعتقاله بعد مداهمة منزل عائلته في قرية الولجة.

واعتدى جنود الاحتلال على الشهيد الحجاجلة قبل أن يطلقوا النار عليه من مسافة قريبة، ثم قاموا بسحله ولفّه بالقصدير، ونقله عبر مركبة عسكرية إلى جهة مجهولة ، دون تتمكن عائلته مع معرفة وضعه الصحي.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب بدعوى أنه حاول طعن جنود الاحتلال بسكين ،والاستيلاء على سلاحهم خلال اقتحام منزل لاعتقاله.

و شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في قرى الولجة وبلدة بتير ومخيم العزة في بيت لحم تخللها اقتحام المنازل التنكيل بالمواطنين، وتحذيرهم من الصعود إلى أسطح المنازل أو إظهار أي مظاهر فرح تزامنًا مع القصف الصاروخي الإيراني.

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