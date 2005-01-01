34 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

غزة/سما/

استشهد 34 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر وصباح اليوم الأربعاء، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات من منتظري المساعدات برصاص وقذائف الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب أيضا مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع، بعد قصف منزلا يعود لعائلة الغمري، إذ استشهد 10 مواطنين هم الأب والأم وأبناؤهم.

كما استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلاً محيط مسجد علي في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد 5 مواطنين آخرين بينهم الأب والأم وطفليهما من عائلة رصرص، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال نفذ عمليات نسف كبيرة لمنازل المواطنين شرق مدينة غزة وجباليا شمال غزة.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2005/5/27 أكثر من 300 شهيد، وعشرات المصابين، وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا إلى مصائد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,493 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 129,320 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.