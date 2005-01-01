  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

34 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

الأربعاء 18 يونيو 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
34 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة



غزة/سما/

استشهد 34 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر وصباح اليوم الأربعاء، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات من منتظري المساعدات برصاص وقذائف الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب أيضا مجزرة في مخيم المغازي وسط القطاع، بعد قصف منزلا يعود لعائلة الغمري، إذ استشهد 10 مواطنين هم الأب والأم وأبناؤهم.

كما استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلاً محيط مسجد علي في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد 5 مواطنين آخرين بينهم الأب والأم وطفليهما من عائلة رصرص، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال نفذ عمليات نسف كبيرة لمنازل المواطنين شرق مدينة غزة وجباليا شمال غزة.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2005/5/27 أكثر من 300 شهيد، وعشرات المصابين، وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا إلى مصائد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,493 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 129,320 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : تقدم كبير في صفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

الحرس الثوري الإيراني دمر مركزًا للموساد والاستخبارات العسكرية في “ تل ابيب

إيران: استخدمنا صاروخا لم تتمكن إسرائيل من رصده أو اعتراضه

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: على سكان تل ابيب وحيفا مغادرتهما فورا حفاظا على ارواحهم..

نواصل ضرب حماس ..جيش الاحتلال يزعم تراجع القوات الإيرانية إلى وسط البلاد

الخارجية القطرية : التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق في غزة

ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران

الأخبار الرئيسية

للمرة الأولى.. إيران تستعين بـ"فتاح" لضرب مواقع إسرائيلية.. رسالة من طهران تفوق سرعة الصوت تهز تل ابيب

واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

عشرات الصواريخ إلايرانية تدك وسط اسرائيل والدفاعات الجوية تخفق باعتراضها.. والحرس الثوري يصدر تحذيرا بإخلاء تل أبيب..

الجيش الإسرائيلي: سنحقق أهدافنا في إيران خلال أسبوع أو أسبوعين

كيف نجح "الموساد" في اختراق إيران؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية