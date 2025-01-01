عشرات الصواريخ إلايرانية تدك وسط اسرائيل والدفاعات الجوية تخفق باعتراضها.. والحرس الثوري يصدر تحذيرا بإخلاء تل أبيب..

طهران /وكالات /

أصدر الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم تحذيرا عاجلا بإخلاء منطقة “نيفيه تسيدك” في تل أبيب.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن “القوات المسلحة الإيرانية أصدرت تحذيرا بإخلاء منطقة نيفيه تسيدك في تل أبيب ردا على تحذير الاحتلال بإخلاء المنطقة الثامنة عشرة بـ طهران”.

وذكرت وكالة “مهر” أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وتبادلت إيران وإسرائيل القصف على عدة مواقع، في الوقت ذاته تزايدت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “استسلام غير مشروط” من جانب إيران، وهو تلميح واضح إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل الحرب ضد إيران.

وجاءت تعليقات ترامب، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل على البيت الأبيض بالتدخل عسكريا في الصراع مع إيران لإنهاء برنامجها النووي.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن عدة صواريخ إيرانية سقطت على إسرائيل، بعدما أخفقت الدفاعات في اعتراضها، وهو ما أدى اندلاع حرائق وأضرار بأحد المباني.

جاء ذلك خلال رشقتين صاروخيتين من إيران شملتا نحو 30 صاروخا خلال أقل من ساعة.

وردا على القصف الايراني أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم بأن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في طهران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.

وقال الجيش في بيان: “سلاح الجو بدأ موجة جدديدة من الهجمات في طهران”.

وذكرت وكالة “مهر” أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات التصدي للأهداف من طرف الدفاعات الجوية الإيرانية، وتصاعد أعمدة الدخان في بعض المناطق المفتوحة، كما تم سماع دوي انفجارات.

فعند الساعة 00:35 بالتوقيت المحلي (غرينتش + 3)، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل البلاد عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، يعمل سلاح الجو على تنفيذ عمليات اعتراض وهجوم في كل موقع يتطلب إزالة التهديد”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى ومدينتي حيفا والقدس، جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية، التي تُعد الثامنة منذ فجر الثلاثاء.

ورصد مراسل الأناضول أصوات انفجارات قوية في القدس ناتجة عن اعتراض صواريخ إيرانية.

فيما تحدثت القناة “12” العبرية الخاصة عن تقديرات تشير إلى إطلاق إيران 20 صاروخا على إسرائيل في تلك الرشقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بعض التقارير تتحدث عن سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

ولم تحدد الإذاعة مواقع سقوط تلك الصواريخ، لكن صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة ذكرت أن تقارير أولية تشير إلى تسجيل سقوط صاروخين على الأقل في القدس ومنطقة الشارون قرب تل أبيب.

من جهتها، ذكرت القناة “12” أن أضرارا لحقت بمبنى في وسط إسرائيل جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية.

وأضافت أن شظايا صواريخ سقطت على مبنى في المنطقة الشمالية، فيما اندلعت عدة حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط صواريخ إيرانية أو شظاياها.

** رشقة صاروخية عاشرة

وعند الساعة 01:28 بالتوقيت المحلي، أفادت القناة ذاتها بإطلاق صفارات الإنذار بمناطق وسط إسرائيل بما يشمل تل أبيب الكبرى، ومن ضمنها مدن تل أبيب وأسدود وريشون لتسيون ونتانيا، إثر رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وهي الرشقة التاسعة منذ فجر الثلاثاء.

وأضافت أن الرشقة الصاروخية الأخيرة شملت إطلاق 10 صواريخ على الأقل باتجاه إسرائيل.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع حريق طال 20 مركبة وسط إسرائيل جراء إطلاق صواريخ إيرانية.

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على المواقع المستهدفة بصواريخ ومسيرات إيرانية، خاصة تلك التي تستهدف مواقع عسكرية أو حيوية، بدعوى أن كشف تلك المواقع يقدم “مساعدة للعدو”.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.