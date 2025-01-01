نواصل ضرب حماس ..جيش الاحتلال يزعم تراجع القوات الإيرانية إلى وسط البلاد

القدس المحتلة / سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين ان القوات الإيرانية تراجعت إلى وسط البلاد نتيجة ضرباتنا ونواصل ملاحقتها.

واضاف "نشن هجمات ضد مواقع إطلاق الصواريخ في إيران وهاجمنا منظومات دفاع جوي في غرب إيران".

وقال "نهاجم مقرات الحرس الثوري ومن ضمنها فيلق القدس وقتلنا قائد الأركان شدماني ولا يزال النظام الإيراني يتمتع بقدرات كبيرة تتيح له إلحاق الأضرار بنا".

وقال ان عندما ننهي مهمتنا سنعلن عن ذلك ولن نسمح باستمرار التهديد الوجودي ضدنا.

واكد ان قواتنا منتشرة في كافة الميادين والمقرات والجبهات ونواصل ضرب حماس.

واصاف "ان حماس لا تملك إلا الإفراج عن مختطفينا".