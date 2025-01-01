رئيس هيئة الأركان الإيرانية: على سكان تل ابيب وحيفا مغادرتهما فورا حفاظا على ارواحهم..

وكالات / سما/

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي ان عملياتنا السابقة ضد العدو كانت ردعية وسننفذ عملياتنا العقابية ضده قريبا.

وقال ان الكيان الصهيوني أقدم على خطوة عدوانية بمهاجمة شعبنا والنساء والأطفال.

واضاف ان الكيان الصهيوني مستمر بانتهاك القانون الدولي وهاجم تلفزيون إيران لحجب الحقيقة.

واكد"نحذر سكان الأراضي المحتلة خاصة في تل أبيب وحيفا لمغادرتها للحفاظ على أرواحهم".

وتابع "شعبنا لم يخضع يوما لأي عدوان وسيحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية".

وقال ان مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة الصهاينة.