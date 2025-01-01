الحرس الثوري الإيراني دمر مركزًا للموساد والاستخبارات العسكرية في “ تل ابيب

سما / وكالات /

قال الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء إنه استهدف مركزا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي، قال الحرس الثوري إنه “ضرب مركزا للاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني أمان ومركز تخطيط العمليات الإرهابية للنظام الصهيوني للموساد في تل أبيب. وتندلع النيران في المركز راهنا”.

هذا وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، رصد 30 صاروخا أطلقت من إيران واعتراض معظمها، لكنها أقرت بوقوع إصابات جراء الضربة الإيرانية.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، بمؤتمر صحفي: “هذا الصباح وخلال الليل، أُطلق نحو 30 صاروخًا باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض معظم الصواريخ، ولكن تم تحديد عدد من الإصابات” دون أن يذكرها.

وتحدث ديفرين عن “تعميق الضرر يوما بعد يوما” بالبرنامج النووي الإيراني “جغرافيًا وميدانيًا، وكذلك في مختلف عناصر البرنامج من المختبرات النووية، وأماكن تخصيب اليورانيوم، والمفاعلات النووية، والعلماء وغيرها”.

وفي قت سابق الثلاثاء، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية إصابة 5 أشخاص وسط إسرائيل، بهجمة صاروخية إيرانية صباح الثلاثاء، دون تحديد المكان.

وتحدثت الهيئة عن رصد 20 صاروخا، بينما قالت القناة 12 العبرية إن إيران أطلقت حوالي 30 صاروخا على إسرائيل بالموجة الأخيرة، سقط 3 منها في أكثر من موقع وسط البلاد، بينها مدينة هرتسيليا على حافلة فارغة.

في سياق متصل، قال ديفرين، الثلاثاء، إن الجيش ضرب مقر التلفزيون الإيراني لأنه “كان ينشر دعاية معادية لإسرائيل”، وفق ما نقلته قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وتتناقض تلك الرواية مع ذكره ديفرين ذاته، الاثنين، من أن المقر تعرض للهجوم لأنه كان يُستخدم في “عمليات عسكرية”، وفق الصحيفة.

إلى ذلك، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومي بيندر، إن شعبته “قدمت المعلومات الاستخبارية التي مهدت الطريق إلى طهران وقريبًا ستحقق اختراقات في مناطق أخرى”.

جاء ذلك خلال مخاطبة بيندر لضباط وجنود شعبته، وفق ما نشره الثلاثاء، حساب الجيش الإسرائيلي على منصة “إكس”.

وقال لهم: “قدمتم المعلومات الاستخباراتية التي مهدت الطريق إلى طهران، ما مكّن من مهاجمة هيئة الأركان العامة الإيرانية”.

وأضاف: “وقريبًا ستحققون اختراقات في مناطق أخرى أيضًا، لقد أثبتم أنكم تعرفون كيف تخترقون الحدود وتصلون إلى أي هدف” دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا مفاجئا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 شهيدا و1277 جريحا، فيما ترد إيران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من “حرب الظل”، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.