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ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران

الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران



واشنطن/سما/


واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه المتشدد تجاه إيران صباح اليوم قائلاً إنه يتوقع منها استسلاما كاملا، في إشارة إلى إمكانية إنهاء الحرب مع إسرائيل. 

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال ترامب: "ليس لدي رغبة كبيرة في التفاوض مع إيران، أتوقع منهم تنازلاً كاملاً في المفاوضات".

واضاف ترامب إنه يريد "حلاً أفضل مع إيران من وقف إطلاق النار"، وأضاف أنه يريد "نهاية حقيقية" لهذا الصراع. 

واضاف إنه قد يرسل نائب الرئيس جيه. دي. فانس أو المبعوث الخاص ستيف ويتكوف للتفاوض مع إيران.

وتابع قائلا " لا ضمانات بشأن احتمال انخراط الولايات المتحدة في الصراع الإيراني- الإسرائيلي.

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