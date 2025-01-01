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يديعوت : تقدم كبير في صفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : تقدم كبير في صفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر إقليمية صباح اليوم الثلاثاء بوجود تقدم "كبير جدًا" نحو إتمام صفقة الاسرى، واتفاق في القطاع، وإنهاء الحرب في غزة. 

وقال أحد المصادر لصحيفة يديعوت احرنوت: "أظهر الجانبان مرونة، لكنهما يخشيان عواقب المواجهة مع إيران". 

وأضاف: "لم يغادر الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعد خشية أن يؤدي ذلك إلى إبطاء المحادثات، لا تسريعها".

وأبلغ مسؤولون أمريكيون عائلات الأسرى الإسرائيليين في الأيام الأخيرة بوجود "مؤشرات إيجابية للغاية على حدوث انفراجة". 

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بأنه يرى "انفراجة" تسمح بالتقدم.

لكن مصدرًا غير إسرائيلي قال إن "القضايا أوسع نطاقًا بكثير، وتتعلق بإنهاء الحرب فعليًا. الرسائل التي تُنقل تتعلق بما سيحدث في غزة وليس فقط بالمرحلة الأولى من إطلاق سراح ما بين 8 و10 رهائن أحياء".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير بأن مصادر مطلعة في الولايات المتحدة ودول الخليج أفادت في خضم الحرب مع إيران بحدوث تطورات إيجابية في المفاوضات "الهادئة" بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة أسرى ووقف إطلاق النار.

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