  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفجر منزل الاسير عز الدين مسالمة في بيت عوا

الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل الاسير عز الدين مسالمة في بيت عوا



الخليل/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الاسير عز الدين مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، باستخدام المتفجرات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة بيت عوا، منتصف الليلة الماضية، وفرضت طوقا امنيا في محيط منزل عائلة مسالمة، واجبرت بعض العائلات القريبة على الخروج من منازلها.

تتهم سلطات الاحتلال الاسير المسالمة بتنفيذ عملية النفق بين مدينتي بيت لحم والقدس، والتي أدت الى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في شهر ديسمبر الماضي من العام 2024،، و قد اعتقل بعد ساعات من مطاردته بعد حصار فُرض على مدينة بيت لحم ومحيطها.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر رفيع في “الموساد”: إطالة الحرب مع إيران قد تلجئنا إلى “السلاح الاستراتيجي”

إعلام عبري: مصر أكبر الخاسرين من الحرب الإسرائيلية الإيرانية

إيران تطلق ضربة صاروخية جديدة على "إسرائيل"

إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية دقيقة إلى حد كبير ونتنياهو يتسبّب بضبابية حول استراتيجية “إسرائيل” لإنهاء الحرب

هكذا تحدد إسرائيل أماكن كبار المسؤولين الإيرانيين قبل اغتيالهم..

ترامب: إيران لن تنتصر.. يجب أن تتفاوض "قبل فوات الأوان"

نتنياهو: اغتيال خامنئي سينهي الصراع ولا يصعّده..

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى بمختلف مناطق قطاع غزة ..

واشنطن تبحث عقد اجتماع مع طهران هذا الاسبوع بشأن "النووي والحرب"

ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل يوم “بسبب الأحداث في الشرق الأوسط” وينذر: على الجميع مغادرة طهران فورا

photo_2025-06-16_18-05-37

ترامب: إيران لن تنتصر.. يجب أن تتفاوض "قبل فوات الأوان"

photo_2025-06-16_16-45-43

فيديو: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية