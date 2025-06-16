الاحتلال يفجر منزل الاسير عز الدين مسالمة في بيت عوا

الخليل/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الاسير عز الدين مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، باستخدام المتفجرات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة بيت عوا، منتصف الليلة الماضية، وفرضت طوقا امنيا في محيط منزل عائلة مسالمة، واجبرت بعض العائلات القريبة على الخروج من منازلها.

تتهم سلطات الاحتلال الاسير المسالمة بتنفيذ عملية النفق بين مدينتي بيت لحم والقدس، والتي أدت الى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في شهر ديسمبر الماضي من العام 2024،، و قد اعتقل بعد ساعات من مطاردته بعد حصار فُرض على مدينة بيت لحم ومحيطها.