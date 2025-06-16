عشرات الشهداء والجرحى بمختلف مناطق قطاع غزة ..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٥٢ شهيد منذ فجر الاثنين عدد كبير منهم قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

جنوب القطاع

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشافعي بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم: ريهام القيسي "الأم وأطفالها الثلاثة" فؤاد ، ميرا وكنان محمد فؤاد حمدان ونعمان خليل علي الجزار

وارتقى ٢٨ شهيد ومصابون باستهداف الاحتلال لمواطنين يحاولون الحصول على الطعام جنوب غرب مدينة رفح فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثامين ستة مواطنين في مناطق مختلفة من خان يونس.

واستشهدت المواطنتين جنى ابو النجا ورويدة عويضة داخل العناية بمجمع ناصر الطبي.

وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في مناطق مختلفة من خان يونس .

وسط القطاع

واستشهد الشاب عمر أبو شكيان جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلهم في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

كما استشهد مواطن واصيب ١٥ برصاص الاحتلال خلال انتظارهم المساعدات شمالي وادي غزة وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان و٤ إصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وتواصلت عمليات نسف لمنازل سكنية شمال شرقي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء منزلًا لعائلة السحباني في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتقت شهيدة بقصف الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين وعشرات الجرحى بنيران الاحتلال، أثناء انتظار الفلسطينيين للمساعدات في شمال غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٨٦ شهيد بينهم اثنان انتشال ، و ١٨٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٤٣٢ شهيد و ١٢٨٩٢٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥١٣٩ شهيد، ١٦٨٨٢ اصابة).