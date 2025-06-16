فيديو: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

طهران/سما/

قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الاثنين، إن هجوما إسرائيليا استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وأفادت الإعلام الإيراني باستشهاد وإصابة عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأشار إلى أن جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون تبث بشكل طبيعي باستثناء قناة الأخبار.

وأوضحت وكالة "فارس" أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم يكن واسع النطاق وهدفه هو بث الخوف والذعر.

ووثقت مقاطع فيديو وصور دخانا كثيفا يصاعد في المبنى بعد القصف الإسرائيلي.



هذا، وأكدت مصادر إعلامية في إيران، أنه وبعد دقائق من القصف الإسرائيلي لمبنى الإذاعة والتلفزيون وانقطاع البث، عاودت قناة الأخبار الإيرانية البث المباشر بشكل طبيعي.



وفي المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الإيرانيين هددوا القنوات التلفزيونية الإسرائيلية وطالبوا عبر القنوات التابعة للنظام بإخلاء الاستوديوهات في إسرائيل