  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

الإثنين 16 يونيو 2025 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية



طهران/سما/

قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الاثنين، إن هجوما إسرائيليا استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وأفادت الإعلام الإيراني باستشهاد وإصابة عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأشار إلى أن جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون تبث بشكل طبيعي باستثناء قناة الأخبار.

وأوضحت وكالة "فارس" أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم يكن واسع النطاق وهدفه هو بث الخوف والذعر.

ووثقت مقاطع فيديو وصور دخانا كثيفا يصاعد في المبنى بعد القصف الإسرائيلي.


هذا، وأكدت مصادر إعلامية في إيران، أنه وبعد دقائق من القصف الإسرائيلي لمبنى الإذاعة والتلفزيون وانقطاع البث، عاودت قناة الأخبار الإيرانية البث المباشر بشكل طبيعي.


وفي المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الإيرانيين هددوا القنوات التلفزيونية الإسرائيلية وطالبوا عبر القنوات التابعة للنظام بإخلاء الاستوديوهات في إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الصواريخ الإيرانية الجديدة ..أساليب جديدة عطلت انظمة الدفاع "الاسرائيلية" ووجهت ضربة مدمرة لمنشآت استراتيجية وعسكرية ..

إيران تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد فورا

تصريح غريب ومريب لماكرون عن سبب منع فرنسا من مشاركة إسرائيل في حربها على إيران (فيديو)

اسعار العملات في فلسطين

لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها

إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية دقيقة إلى حد كبير ونتنياهو يتسبّب بضبابية حول استراتيجية “إسرائيل” لإنهاء الحرب

إيران تنشر فيديو لمراكز أمنية وعسكرية حساسة تنوي استهدافها في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

20250616084553reup-2025-06-16t084402z_1391018885_rc2f3fav9v5q_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel.h-730x438

مصدر رفيع في “الموساد”: إطالة الحرب مع إيران قد تلجئنا إلى “السلاح الاستراتيجي”

عدوان إسرائيلي غربي طهران.. وإيران: استهداف السكان لن يُبقي مكاناً آمناً في الكيان

20250616053227

3 قتلى إسرائيليين باستهداف إيراني لمصفاة تكرير النفط في حيفا

“حماس” تتخذ إجراءات خاصة لحماية قادتها من مخططات “الموساد” الإسرائيلي ومنع استهدافهم

20250613093213afpp-afp_628p962.h-730x438

الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا ستتواصل حتى لو توقفت إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية