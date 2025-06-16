عدوان إسرائيلي غربي طهران.. وإيران: استهداف السكان لن يُبقي مكاناً آمناً في الكيان

طهران/سما/

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدواناً على قاعدة عسكرية غربي العاصمة الإيرانية طهران، حيث وقعت عدة انفجارات.

وبحسب الإعلام المحلي، فإنّ العدوان الإسرائيلي استهدف مرتفعات غربي طهران، فيما جرى تفعيل نظام الدفاع الجوي إثر قصف القاعدة العسكرية.

وبالتزامن، أصدر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً لسكان منطقة في وسط طهران للإخلاء، مهدداً بأنّه سيقصف المنطقة المحددة في الخريطة، خلال الساعات القادمة.

في غضون ذلك، نقلت "القناة الـ14" الإسرائيلية أنّ "إسرائيل تعتزم قصف التلفزيون الإيراني".

وحذّر مصدر إيراني مطّلع، في تصريح لوكالة "نور نيوز"، من استمرار "إسرائيل" في استهداف المباني السكنية داخل إيران، مؤكداً: "إذا هاجمت إسرائيل مجدداً المباني السكنية الإيرانية، فلن يبقى هناك مكان آمن واحد في الكيان الإسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أنّ إيران، حتى الآن، "استهدفت فقط نقاطًا استراتيجية وعسكرية إسرائيلية، سواء كانت سرّية أو علنية"، مضيفاً أنّ "طهران لم تستهدف المناطق السكنية بعد، لكن إذا تصرف الإسرائيليون بحماقة، فلن تترك لهم مكاناً آمناً واحداً".

وأكّد أنّ الكيان الإسرائيلي "أدرك أنّ عليه إعادة النظر في جميع حساباته السابقة، بعد أن شاهد سرعة رد إيران، وحجم ملايين الصواريخ، ومستوى ضبط النفس الإيراني"، لافتاً إلى أنّ الصراع دخل مرحلة جديدة "سوف نغير فيها حسابات الكيان الإسرائيلي".

وختم المصدر تحذيره بالقول: "أي خطوة يتخذها الكيان الصهيوني في عدوانه ضدنا، ستتخذ إيران مقابلها عدة خطوات أكثر"، معتبراً أن "غباء نتنياهو والكيان الإسرائيلي سوف يعلم الكيان درساً لن ينساه أبداً"، ومشدداً على أن "العدوان ضد إيران سيكون بالتأكيد بداية النهاية للكيان الإسرائيلي".

وفي وقتٍ سابق اليوم، تعرّض مستشفى "الفارابي" في مدينة كرمانشاه غربي إيران، لاعتداء إسرائيلي ظهر اليوم الاثنين.

وأشارت "مهر" إلى تضرّر جزء من أقسام المستشفى، وتعرّض بعض المرضى للإصابة من جرّاء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الإيرانية، مساء الأحد، بارتقاء نحو 224 شهيداً وإصابة أكثر من 1000، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران الجمعة، مشيرةً إلى أنّ 90% من الشهداء والجرحى هم مدنيون من النساء والأطفال.

يأتي ذلك في ظلّ تصاعد العدوان الذي أطلقته "إسرائيل" على إيران، والهجمات المتبادلة التي تستهدف منشآت حسّاسة لكلّ منهما.